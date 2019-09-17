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ЭКОНОМИКА РБ


НОВАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ВНЕДРЕНА В БГУ
09:45 18.09.2019

Новая платежная система внедрена в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, теперь оплачивать покупки в столовых и кафе вуза можно смартфоном через уникальное приложение «О!плати».

Мобильный платежный сервис работает с использованием QR-кодов. Каждый из них уникален и генерируется для нового платежа. Чтобы совершить покупку, достаточно на кассе показать QR-код своего аккаунта для сканирования либо навести свой смартфон на QR-код платежа и подтвердить оплату.

В основе инновационной разработки лежат электронные деньги, и отсутствует привязка к банковской платежной карточке. Пополнить электронный кошелек можно с карты любого банка, а вывести средства – на карточку Белинвестбанка.

Приложение обеспечивает ускорение, удешевление и упрощение получения финансовых услуг в режиме онлайн и офлайн. Сервис позволяет мгновенно совершать платежи через систему ЕРИП и в сети Интернет, переводить денежные средства без комиссии между пользователями в чате, создавать неограниченное количество кошельков с целью структурирования бюджета. Кроме того, в «О!плати» можно собрать все дисконтные карты пользователя.

Сервис также предоставляет возможность общения в обычном мессенджере. Автоматическая загрузка адресной книги обеспечивает список контактов, у которых установлено приложение.

Кроме того, QR-код можно использовать в качестве электронной визитки. Чтобы внести новую информацию в список контактов, достаточно навести камеру смартфона с открытым приложением на QR-код коллеги.

Чтобы воспользоваться сервисом «О!плати», необходимо скачать приложение для операционной системы Android или iOS на свой смартфон. Приложение полностью бесплатное. Также предусмотрена специальная версия для бизнеса.

Разработчиком сервиса выступила компания LWO (Лайт Вел Организейшн). В свою очередь, Белинвестбанк эмитирует электронные деньги и осуществляет расчеты с их использованием в системе.
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