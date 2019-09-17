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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВНЕС В БЮДЖЕТ МИНСКА 3,6 МЛРД РУБЛЕЙ
09:39 18.09.2019
За восемь месяцев субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено 3,6 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, всего в столице зарегистрировано 118912 субъектов малого и среднего бизнеса.
Данным кругом плательщиков обеспечено 41,1% консолидированных поступлений Минска, что на 0,6 п.п. выше уровня прошлого года.
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