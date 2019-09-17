За восемь месяцев субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено 3,6 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, всего в столице зарегистрировано 118912 субъектов малого и среднего бизнеса.

Данным кругом плательщиков обеспечено 41,1% консолидированных поступлений Минска, что на 0,6 п.п. выше уровня прошлого года.