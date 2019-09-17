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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТУРОВСКОГО МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА ПОЛУЧИЛА ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ЗНАКА ILAC MRA
18:06 17.09.2019
Производственная лаборатория ОАО «Туровский молочный комбинат» в сентябре 2019 года получила право применения комбинированного знака ILAC MRA.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, данное право говорит о признании результатов испытаний производственной лаборатории на международном уровне. Результаты деятельности лаборатории комбината признаются в странах-подписантах соглашения ILAC.
Применение комбинированного знака ILAC MRA придает протоколам испытаний и исследований аккредитованных лабораторий вес на международной арене. Это значит, что такие протоколы будут признаны по всему миру другими организациями, подписавшими соглашение о взаимном признании ILAC.
ILAC – это международная организация по аккредитации лабораторий. Данная организация была создана в 1977 году с целью развития сотрудничества для содействия международной торговли путём продвижения принятия результатов аккредитаций и калибровочных испытаний.
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