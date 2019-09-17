Производственная лаборатория ОАО «Туровский молочный комбинат» в сентябре 2019 года получила право применения комбинированного знака ILAC MRA.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, данное право говорит о признании результатов испытаний производственной лаборатории на международном уровне. Результаты деятельности лаборатории комбината признаются в странах-подписантах соглашения ILAC.

Применение комбинированного знака ILAC MRA придает протоколам испытаний и исследований аккредитованных лабораторий вес на международной арене. Это значит, что такие протоколы будут признаны по всему миру другими организациями, подписавшими соглашение о взаимном признании ILAC.

ILAC – это международная организация по аккредитации лабораторий. Данная организация была создана в 1977 году с целью развития сотрудничества для содействия международной торговли путём продвижения принятия результатов аккредитаций и калибровочных испытаний.