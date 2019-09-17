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ЭКОНОМИКА РБ
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ И ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПРОВЕДЕТ 18 СЕНТЯБРЯ ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
17:55 17.09.2019
Первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области Наталья Кулешова проведет 18 сентября личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, а также прямую телефонную линию по вопросам организации работы налоговых органов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, задать интересующие вопросы можно с 8.00 до 13.00 в ИМНС по Могилевской области (Могилев, ул. Первомайская, 71А, каб. 408).
Прямая телефонная линия по вопросам организации работы налоговых органов будет проводиться по телефону +375 (22) 229-40-02 с 9.00 до 12.00.
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