Первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области Наталья Кулешова проведет 18 сентября личный прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, а также прямую телефонную линию по вопросам организации работы налоговых органов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, задать интересующие вопросы можно с 8.00 до 13.00 в ИМНС по Могилевской области (Могилев, ул. Первомайская, 71А, каб. 408).

Прямая телефонная линия по вопросам организации работы налоговых органов будет проводиться по телефону +375 (22) 229-40-02 с 9.00 до 12.00.