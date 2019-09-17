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ЭКОНОМИКА РБ


НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ТЕХИННОПРОМ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГКНТ
17:39 17.09.2019

На международной выставке технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром» представлены самые передовые отечественные технологии и разработки в области современного обрабатывающего оборудования, машиностроения, строительных технологий, химической промышленности, переработки полезных ископаемых. Об этом заявил сегодня на открытии Белорусского промышленного форума председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, на коллективном стенде ГКНТ 25 белорусских научных и инновационных организаций представляют более 150 высокотехнологичных и инновационных разработок.

«Большинство разработок выполнено с поддержкой государства в рамках научно-технических программ, Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь, а также программ Союзного государства Беларуси и России», - подчеркнул он.

А. Шумилин также сообщил, что в этом году впервые на выставке экспонируется разработанный БГУ в рамках ГНТП «Эталоны и научные приборы» многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2, который может применяться в научных, испытательных и метрологических лабораториях в области радиоэлектроники, машиностроения, энергетики, транспорта, авиамоторостроения, станкостроения. При этом белорусский комплекс существенно дешевле импортного измерительного оборудования. Не менее интересная разработка – смарт-стекло с переменной прозрачностью – представлена резидентом Минского городского технопарка компанией «Артизан». Инновационный материал позволяет мгновенно превратить полностью прозрачное стекло в матовую непроницаемую поверхность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на выставке представлены технологии и оборудование, разработанные белорусскими учеными совместно с зарубежными партнерами. Так, БГУ совместно с российскими коллегами представлена технология производства композиционного твердого топлива из отходов нефтепродуктов и гидролизного лигнина, выполненная в рамках программы Союзного государства «Компомат». В рамках программы «Нанотехнология – СГ» представлена технология нанесения защитных покрытий методом микродугового оксидирования, которая применяется в узлах трения, работающих в условиях ограниченной подачи смазки.

В рамках деловой программы Белорусского промышленного форума ГКНТ организует Ярмарку инновационных разработок «Промышленность: от инновации до производства», целью которой является содействие коммерциализации инновационных разработок в области промышленности и повышение конкурентоспособности белорусских предприятий за счет внедрения в производство новых передовых технологий. Эти мероприятия хорошо себя зарекомендовали: только за прошлый год по итогам ярмарки между разработчиками и промышленными предприятиями заключено 11 договоров на внедрение научно-технических разработок или предоставление права использования интеллектуальной собственности.
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