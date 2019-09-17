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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИР В МИНСКЕ ВЫРОСЛО В АВГУСТЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ИЮЛЕМ НА 4,9%
16:37 17.09.2019

Минувший август отметился высокой активностью покупателей жилья: в 2019 году спрос был выше лишь в апреле. Количество сделок купли-продажи квартир выросло по сравнению с прошлым месяцем на 4,9%, в рост к уровню августа 2018 года и вовсе составил 16,2%, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Общее предложение квартир сократилось на 6,7%, но рост в первые недели сентября уже компенсировал эту просадку.

Соотношение выставленных на продажу и проданных квартир в августе соответствовало так называемому «рынку продавца».

По сравнению с июлем в Минске купили меньше «однушек» (-4%), сделок с другими квартирами было больше на 10−13%.

На готовые новостройки (дому не более года) пришлось 9,4% сделок.

В структуре проданного жилья почти на 5 процентных пунктов сократилась доля современных каркасно-блочных домов. В то же время заметно выросла доля сталинок, а среди более бюджетного жилья повышенным спросом пользовались квартиры в типовых панельных домах, построенных до 1990 года.

Среди районов города покупательская активность значительно выросла в Московском и Фрунзенском районах. Доля Первомайского района, напротив, заметно сократилась.

Средняя цена проданных квартир в августе выросла на 0,3% и составила 1321 $/м2, что стало максимальным значением за последние 4 года. Рост среднего уровня цен был отмечен у всех типов квартир кроме 1-комнатных.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1413 $/м2 (-0,1% за месяц) — $48 250; 2-комнатные квартиры: 1281 $/м2 (+0,5%) — $60 000; 3-комнатные квартиры: 1229 $/м2 (+1,0%) — $81 800; 4-комнатные квартиры: 1160 $/м2 (+12,2%) — $89 000.

Цены предложения квартир продолжают неспешно подниматься. За август городской индекс цен вырос на 0,5%. Примечательно, что цены на современное непанельное жильё опустились (-0,4%), в то время как более «старые» кирпичные дома и сталинки выросли в цене на 1,6−2,6%.

Районы с отрицательной динамикой цен располагаются преимущественно в центральной части города — максимальные темпы снижения цен (порядка 3%) были зафиксированы в районах улиц Карла Маркса и Пулихова. Лидерами по темпам роста цен стали «старые» районы — Серова и Харьковская.

Главным событием минувшего месяца стало снижение ставки рефинансирования до самого низкого уровня в истории суверенной Беларуси — 9,5%. Связанный с этим рост доступности кредитов может привести к тому, что повышенный спрос на квартиры сохранится и в осенние месяцы.

Благодаря кредитам нынешнюю ситуацию уже можно назвать уникальной. Да, спрос на квартиры в августе является довольно высоким, но до рекордных показателей еще далеко. Другое дело, что сделок было очень много для такого уровня цен. Для тех месяцев, когда средняя цена реальных сделок превышала 1300 $/м2, август 2019 года оказался самым результативным.
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