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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ГРОДНО АЗОТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ «ХИМИЯ-2019» В МОСКВЕ
15:52 17.09.2019

ОАО «Гродно Азот» в составе стенда концерна «Белнефтехим» представляет свою продукцию на 22-й международной специализированной выставке химической промышленности и науки «Химия-2019», которая проходит 16-19 сентября в Москве (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, свыше 390 экспонентов из более чем 20 стран мира презентуют свои последние технологические достижения и инновационные разработки. Это химическое машиностроение, аналитическое и лабораторное оборудование, нефтегазохимия, «зеленая химия», индустрия пластмасс, автоматизация и цифровизация производства и другие актуальные направления. Новинкой этого года стала специализированная зона технологий виртуальной и дополненной реальности.

Шанс стать замеченным и завоевать новые рынки у производителей велик, ведь более 16 тысяч человек из разных регионов России и зарубежья посещают выставку химической промышленности. Кроме того, подобное мероприятие – это хороший опыт, который может быть полезен во внедрении новых технологий и распространении передовых практик в отрасли.

Выставку сопровождает интересная и насыщенная деловая программа, одним из основных пунктов которой стал VII Московский международный химический форум. Во время его работы во главу угла поставлена тема поиска путей развития химического комплекса по таким направлениям, как инновации, инвестиции и экология.
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