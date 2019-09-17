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ЭКОНОМИКА РБ


В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1,1 МЛРД РУБЛЕЙ
15:34 17.09.2019

За январь-август 2019 года в консолидированный бюджет Витебской области поступило 1149,4 млн руб., в том числе в республиканский бюджет – 207,2 млн руб., в местный бюджет – 942,2 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 338,1 млн руб., или 29,4% в доходах консолидированного бюджета, по налогу на прибыль – 131,7 млн руб., или 11,5%, по налогу на добавленную стоимость – 126,8 млн руб., или 11,1% в доходах консолидированного бюджета, по акцизам – 181,1 млн руб., или 15,8%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 36,1 млн руб., или 3,1%, по земельному налогу – 34,1 млн руб., или 3%, по налогу на недвижимость – 55,2 млн руб., или 4,8%.
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