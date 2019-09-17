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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКРЫЛСЯ ПОД МИНСКОМ
15:11 17.09.2019
На базе Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра открылся новый тепличный комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, строительство объекта стало возможным благодаря реализации проекта «Развитие лесного сектора Республики Беларусь», финансирование которого осуществляется за счет заемных средств Международного банка реконструкции и развития. Новый тепличный комплекс по выращиванию посадочного материала основных лесообразующих пород занимает площадь 20 га. Ежегодно здесь будет выращиваться до 12 млн штук стандартного посадочного материала с закрытой корневой системой. В дальнейшем посадочный материал будет использоваться для лесовосстановления и лесоразведения.
На территории комплекса также планируется создание школьных отделений лиственных и хвойных пород, оснащенных стационарными системами полива. Помимо этого, предусмотрена закладка генетически улучшенной лесосеменной плантации ели европейской; лесосеменной плантации сосны обыкновенной сорта Негорельская; постоянного лесосеменного участка иммунных к холаровому некрозу форм ясеня обыкновенного; первой в Беларуси клоновой плантации сосны кедровой; коллекции ex situ устойчивых, редких и хозяйственно ценных форм древесных растений.
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