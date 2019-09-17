На базе Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра открылся новый тепличный комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, строительство объекта стало возможным благодаря реализации проекта «Развитие лесного сектора Республики Беларусь», финансирование которого осуществляется за счет заемных средств Международного банка реконструкции и развития. Новый тепличный комплекс по выращиванию посадочного материала основных лесообразующих пород занимает площадь 20 га. Ежегодно здесь будет выращиваться до 12 млн штук стандартного посадочного материала с закрытой корневой системой. В дальнейшем посадочный материал будет использоваться для лесовосстановления и лесоразведения.

На территории комплекса также планируется создание школьных отделений лиственных и хвойных пород, оснащенных стационарными системами полива. Помимо этого, предусмотрена закладка генетически улучшенной лесосеменной плантации ели европейской; лесосеменной плантации сосны обыкновенной сорта Негорельская; постоянного лесосеменного участка иммунных к холаровому некрозу форм ясеня обыкновенного; первой в Беларуси клоновой плантации сосны кедровой; коллекции ex situ устойчивых, редких и хозяйственно ценных форм древесных растений.