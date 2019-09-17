|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПРОВЕДЕТ 19 СЕНТЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БАРАНОВИЧАХ
14:39 17.09.2019
Первый заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Игорь Клепча проведет 19 сентября выездной прием граждан в инспекции МНС по Барановичам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, во время встречи граждане смогут задать вопросы, обсудить проблемы, а также услышать компетентное мнение о дальнейшем развитии и совершенствовании налоговой системы в целом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 17.09.2019
Курсы в банках
на 17.09.2019
Конвертация в банках
на 17.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте