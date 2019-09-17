ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПРОВЕДЕТ 19 СЕНТЯБРЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В БАРАНОВИЧАХ

14:39 17.09.2019 Первый заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Игорь Клепча проведет 19 сентября выездной прием граждан в инспекции МНС по Барановичам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, во время встречи граждане смогут задать вопросы, обсудить проблемы, а также услышать компетентное мнение о дальнейшем развитии и совершенствовании налоговой системы в целом.