За первое полугодие 2019 г. организации Министерства энергетики построили и реконструировали 666,8 км линий электропередачи напряжением 0,4-330 кВ, заменили тепловые сети общей протяженностью 31,2 км в однотрубном исчислении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, за январь-август завершен проект по замене турбоагрегата ПТ-60 на Гродненской ТЭЦ-2, введена в эксплуатацию новая подстанция 330 кВ «Металлургическая», завершены работы на подстанции 330 кВ «Минск-Северная».

Продолжаются работы по строительству Белорусской АЭС, реконструкции Минской ТЭЦ-3, подстанций 750 кВ «Белорусская», 330 кВ «Могилев», реализуются мероприятия по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему, ведутся строительно-монтажные работы на молочно-товарной ферме на 1210 голов в филиале «Тепличный» РУП «Витебскэнерго», на объекте «Строительство участка газопровода высокого давления 1-й категории от ГРС «Восточная» до действующего кольцевого газопровода в районе пр. Партизанского».

Введено в эксплуатацию 373,3 км газопроводов различных категорий, газифицировано природным газом 9073 квартиры, на потребление природного газа со сжиженного переведено 2192 квартиры.

Для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию жилых домов введены 58 объектов электроснабжения напряжением 0,4 – 10 кВ протяженностью 86,9 км, 3 объекта теплоснабжения протяженностью 6,2 км и 43 объекта газовых сетей протяженностью 20,4 км.