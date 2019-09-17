ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ МИНЭНЕРГО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПОСТРОИЛИ И РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ПОЧТИ 667 КМ ЛЭП
14:12 17.09.2019

За первое полугодие 2019 г. организации Министерства энергетики построили и реконструировали 666,8 км линий электропередачи напряжением 0,4-330 кВ, заменили тепловые сети общей протяженностью 31,2 км в однотрубном исчислении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, за январь-август завершен проект по замене турбоагрегата ПТ-60 на Гродненской ТЭЦ-2, введена в эксплуатацию новая подстанция 330 кВ «Металлургическая», завершены работы на подстанции 330 кВ «Минск-Северная».

Продолжаются работы по строительству Белорусской АЭС, реконструкции Минской ТЭЦ-3, подстанций 750 кВ «Белорусская», 330 кВ «Могилев», реализуются мероприятия по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему, ведутся строительно-монтажные работы на молочно-товарной ферме на 1210 голов в филиале «Тепличный» РУП «Витебскэнерго», на объекте «Строительство участка газопровода высокого давления 1-й категории от ГРС «Восточная» до действующего кольцевого газопровода в районе пр. Партизанского».

Введено в эксплуатацию 373,3 км газопроводов различных категорий, газифицировано природным газом 9073 квартиры, на потребление природного газа со сжиженного переведено 2192 квартиры.

Для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию жилых домов введены 58 объектов электроснабжения напряжением 0,4 – 10 кВ протяженностью 86,9 км, 3 объекта теплоснабжения протяженностью 6,2 км и 43 объекта газовых сетей протяженностью 20,4 км.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2019
валюта курс
EUR 2.2583
USD 2.0506
RUB 3.1996
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2583 -0.0043
USD 2.0506 +0.0068
RUB 3.1996 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2570 2.2620
USD 2.0490 2.0530
RUB 3.1950 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 17.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1040
EUR/RUB 70.4000 70.8500
USD/RUB 64.0000 64.1700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте