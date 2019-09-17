Негосударственный сектор экономики за январь-август 2019 года обеспечил 73,2% бюджета Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции МНС по Минску, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 68,1%. На организации государственного сектора приходится 26,8% всех поступлений, на физических лиц – 3,3%, на индивидуальных предпринимателей – 1,8%.

В Минске насчитывается 133,0 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 6,1 млрд. рублей и 2,3 млрд. рублей соответственно.