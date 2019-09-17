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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ОБЕСПЕЧИЛ 73,2% БЮДЖЕТА МИНСКА
13:44 17.09.2019
Негосударственный сектор экономики за январь-август 2019 года обеспечил 73,2% бюджета Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции МНС по Минску, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 68,1%. На организации государственного сектора приходится 26,8% всех поступлений, на физических лиц – 3,3%, на индивидуальных предпринимателей – 1,8%.
В Минске насчитывается 133,0 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 6,1 млрд. рублей и 2,3 млрд. рублей соответственно.
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