Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Брестской области Ольга Хандога проведет 18 сентября прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать вопросы можно с 8.00 до 11.00 по телефону 8(016) 27-87-03.

В этот день с 8.00 до 13.00 она также проведет личный прием граждан в Бресте (ул. Малая, 2, каб. №504).