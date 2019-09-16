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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИ СОДЕЙСТВИИ ПРОКУРАТУРЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА В АДРЕС БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
12:00 17.09.2019
Прокуроры Брестской области, используя полномочия по защите имущественных интересов предприятий, направляют в их интересах исковые заявления в экономический суд области. Это в ряде случаев уже позволило взыскать суммы задолженности и вернуть валютную выручку из-за границы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, по результатам принятых мер реагирования в адрес белорусских субъектов хозяйствования в истекшем периоде 2019 года поступило более 100 тыс. долларов США.
Кроме того, по требованию прокуроров за нарушения законодательства, регламентирующего проведение внешнеторговых операций, к административной ответственности в этом году привлечено 4 лица, к дисциплинарной – 6.
Как пример, прокуратура Брестской области установила, что одно из государственных предприятий области поставило в Россию продукцию, деньги за которую до сих пор не поступили. Причина – ненадлежащая проверка директором и его заместителем иностранного контрагента.
По иску прокуратуры с указанных должностных лиц взыскано 50 тыс. рублей в счет возмещения причиненного предприятию ущерба.
Усилиями органов прокуратуры Брестской области с начала текущего года снижена внешняя просроченная дебиторская задолженность в регионе на 17%.
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