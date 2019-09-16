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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОБРАТЬ В 2019 ГОДУ ОКОЛО 155 ТЫСЯЧ ТОНН ЯБЛОК
11:26 17.09.2019

В Беларуси в 2019 году планируется собрать порядка 155 тыс. тонн яблок. В целом планируемый урожай плодов и ягод – 164 тыс. тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, сегодня в сельскохозяйственных организациях Беларуси ведется уборка яблок летне-осеннего срока потребления (сорта: Коваленковское, Мечта, Юбиляр, Слава Победителям, Лучезарное и др.). В целом по стране уже собрано более 12,5 тыс. тонн яблок. Закончена уборка «летних» ягод, в отдельных организациях завершается сбор голубики, к уборке из ягодных культур осталась: арония (рябина черноплодная), клюква, ремонтантные малина и земляника. По оперативной информации собрано около 4 тыс. тонн ягод.

Для обеспечения населения фруктами отечественного производства в межсезонный период 2019/2020 года в хранилища будет заложено около 13,2 тыс. тонн плодов.

Кроме того, сельскохозяйственные организации закладывают на хранение яблоки в специализированные хранилища для последующей реализации внутри республики и на экспорт. Для этих целей у производителей имеются плодохранилища общей емкостью 103 тыс. тонн.

В отдельных хозяйствах республики урожайность плодов достигает более 30 тонн с 1 гектара (ФХ «Ольшаны», Ф/Х «Ольшанская Слобода», Ф/Х «Гедеон», КФХ «Килогербс», КФХ «Люберт», Ф/Х «Есфирь» Столинского района, СПК «Прогресс-Вертилишки», СПК «Озеры Гродненского района и др.).
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