За январь-июль 2019 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций республики (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,9%, рентабельность продаж – 7,2%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 августа 2019 г. составила 40,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 8,1 млрд. рублей, или 19,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2019 г. составила 51,3 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7,8 млрд. рублей, или 15,2% от общего объема кредиторской задолженности.