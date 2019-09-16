В Минске осуществляют деятельность 135,5 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в составе хозяйствующих субъектов 58,3 тыс. организаций и 77,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 262,3 тыс. граждан.

По итогам восьми месяцев текущего года в десятку крупных плательщиков столицы вошли: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ООО «Табак-инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», унитарное предприятие «А1», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ООО «ЕВРОТОРГ».

Эти организации внесли в бюджет 2,5 млрд руб., что составило почти треть доходов консолидированного бюджета города.