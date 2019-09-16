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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС НА 1,1%
09:21 17.09.2019
Согласно первой оценке, объем ВВП Беларуси за январь-август 2019 года в текущих ценах составил 83,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января-августа 2018 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-августе 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,8%.
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