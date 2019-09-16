Согласно первой оценке, объем ВВП Беларуси за январь-август 2019 года в текущих ценах составил 83,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января-августа 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-августе 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,8%.