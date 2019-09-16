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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ВЫСТАВЛЕННЫХ НА ПРОДАЖУ КВАРТИР В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ ВЫРОСЛО НА 2,1%
18:02 16.09.2019

Вторую неделю подряд средний уровень цен на вторичном рынке жилья остается неизменным. Индекс цен на квартиры в Минске по-прежнему находится у отметки в 1364 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Цены на новостройки непрерывно росли на протяжении всего лета, но с приходом осени динамика начала менять направление. Вторую неделю подряд первичный рынок завершает с показателем -0,1%. Средняя цена квартир в новостройках Минска составляет на данный момент 1305 $/м2.

Объем предложения с наступлением осени начал быстро восстанавливаться. За неделю, c 9 по 16 сентября 2019 года, количество выставленных на продажу квартир выросло на 2,1%.

За последний год общее предложение квартир на рынке увеличилось на 7%.

Ценовая динамика не была однородной. Средний уровень цен вырос у 1- и 2-комнатных квартир, другие закончили неделю в «красной» зоне, символизирующей снижение цен. По итогам последнего месяца у всех типов квартир отмечается повышение цен.

Московский, Октябрьский и Заводской районы завершили неделю снижением цен, в остальных районах динамика была положительной. Максимальные темпы роста цен отмечены в Партизанском районе столицы (+1,1%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 788 $/м2 (-0,4%), Витебск — 615 $/м2 (-0,5%), Гомель — 623 $/м2 (+0,1%), Гродно — 715 $/м2 (+0,4%), Могилев — 632 $/м2 (+0,6%).
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