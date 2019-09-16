XII Международная научная конференция «Компьютерный анализ данных и моделирование» пройдет 18-22 сентября в Белорусском государственном университете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, темой нынешнего форума станет «Стохастика и компьютерный анализ данных (Data Science)». Это перспективное научное направление включает фундаментальные исследования и решение прикладных задач с помощью статистического и машинного обучения, интеллектуального анализа данных и эконометрического моделирования.

В программу конференции включено более 70 докладов ученых из 19 стран: Австралии, Австрии, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, России, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии, Швеции и Эстонии. Работы исследователей будут представлены в шести секциях: «Робастный и многомерный анализ данных», «Компьютерное моделирование стохастических систем», «Наука о данных: методы, алгоритмы и программное обеспечение», «Статистический анализ дискретных данных» и др. Рабочим языком конференции является английский.

Упор в работе конференции будет сделан на разработку новых методов и программ в области экономики, банковской деятельности, медицины, техники, генетики, защиты информации. Например, с помощью статистических методик учеными БГУ был разработан ряд инструментов для клиник Беларуси, позволяющих проводить диагностику злокачественных новообразований на основе биохимических показателей крови. Также разработки БГУ применяются для анализа данных, оценки и прогнозирования кредитоспособности белорусской экономики и финансовой стабильности банковского сектора.

Организаторами форума выступили БГУ, Венский университет технологий при поддержке Министерства образования Беларуси, Белорусского республиканского фонда фундаментальных научных исследований, научно-технологической ассоциации «Инфопарк», Итранзишэн и БСБ Банка.

Международная научная конференция «Компьютерный анализ данных и моделирование» (Computer Data Analysis and Modeling) проводится с 1988 года раз в три года. Это крупнейший форум на постсоветском пространстве, направленный на обмен научными достижениями в области теории и компьютерных методов анализа данных, статистического моделирования и программного обеспечения.

Форум входит в Перечень конференций Международного института математической статистики (International Institute of Mathematical Statistics).