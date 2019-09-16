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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПРЕДЛАГАЕТ СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ОБЛИГАЦИЙ
16:35 16.09.2019
Белорусская железная дорога предлагает всем желающим стать владельцами облигаций. Совместный проект БЖД ОАО «АСБ Беларусбанк» по выпуску облигаций для населения начался 17 июня 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 долларов США. Минимальное количество облигаций для покупки одним покупателем – три облигации за одну сделку. Процентная ставка по облигациям составляет 4,7% годовых. Срок обращения ценных бумаг – 3 года (с офертами на досрочный выкуп 1 раз в год, начиная с 30 июня 2020 года). Дата начала погашений облигаций – 16 июня 2022 г.
Средства от их продажи будут направлены на инвестиции для реализации железнодорожных инфраструктурных проектов.
Основное достоинство облигаций Белорусской железной дороги – их надежность. Большая филиальная сеть ОАО «АСБ Беларусбанк», которая является уполномоченным брокером, позволит сделать облигации доступными для покупателей из любой точки нашей страны.
Приобрести облигации можно в подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк».
Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «интернет-банкинг» уполномоченного брокера на основании договоров купли-продажи облигаций.
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