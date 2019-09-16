|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПРОЙДЕТ 17 СЕНТЯБРЯ В КЛЕЦКЕ
16:13 16.09.2019
Минское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности совместно с Клецким районным исполнительным комитетом с участием представителей субъектов хозяйствования Клецкого и Копыльского районов 17 сентября проведет информационно-обучающий семинар по вопросам энергосбережения и нормирования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, на семинаре будут освещены вопросы нормирования ТЭР, формирования и представления государственной статистической отчетности 4-энергосбережение (Госстандарт) и ведомственной отчетности «Сведения о нормах расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг)», рассмотрены типовые ошибки при заполнении данных отчетов, а также применение на практике методики расчета экономии ТЭР по основным направлениям энергосбережения.
Специалисты Минского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР ответят на интересующие вопросы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2019
Курсы в банках
на 16.09.2019
Конвертация в банках
на 16.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте