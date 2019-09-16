Минское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности совместно с Клецким районным исполнительным комитетом с участием представителей субъектов хозяйствования Клецкого и Копыльского районов 17 сентября проведет информационно-обучающий семинар по вопросам энергосбережения и нормирования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, на семинаре будут освещены вопросы нормирования ТЭР, формирования и представления государственной статистической отчетности 4-энергосбережение (Госстандарт) и ведомственной отчетности «Сведения о нормах расхода ТЭР на производство продукции (работ, услуг)», рассмотрены типовые ошибки при заполнении данных отчетов, а также применение на практике методики расчета экономии ТЭР по основным направлениям энергосбережения.

Специалисты Минского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР ответят на интересующие вопросы.