В Витебской области состоит на учете 11880 физических лиц-плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах в связи с получением доходов от сдачи в аренду жилых и (или) нежилых помещений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, по сравнению с январем-августом прошлого года количество таких плательщиков увеличилось в целом по области на 770 чел.

Наибольшее количество состоит на учете таких граждан в инспекциях по Первомайскому (2611 чел.) и Октябрьскому (2044 чел.) районам Витебска, Полоцкому району (1860 чел.). При этом рост данной категории плательщиков наблюдается во всех инспекциях области.

За истекший период текущего года данной категорией плательщиков уплачено 1095,3 тыс. рублей подоходного налога, что в сопоставимых ценах на 46,6 тыс. рублей больше соответствующего периода 2018 года.

В течение января-августа 2019 года контрольными мероприятиями установлено 33 гражданина, сдававших жилые помещения без уплаты налога, которым доначислено 5,1 тысяч рублей.