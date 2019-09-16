БГУ представит более 20 научно-технических разработок на Китайской международной промышленной ярмарке (CIIF), которая пройдет с 17 по 21 сентября в Шанхае (Китай).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, среди экспонатов вуза будут представлены следующие инновационные разработки: композиционные реагенты для очистки воды, многофункциональный робототехнический комплекс для уплотнения, герметизации и склеивания, технология производства композиционного твердого топлива из отходов нефтепродуктов и гидролизного лигнина, визуализаторы инфракрасного излучения, приборы для измерения электрических величин и др.

Также в состав экспозиции БГУ войдет автоматизированная система контроля радиационной обстановки на крупных ядерно-опасных объектах. В разработке используются высокочувствительные быстродействующие спектрометрические блоки детектирования гамма-излучения, позволяющие фиксировать малейшие изменения радиационного фона. Кроме того, система позволяет накапливать измеренные показатели в базе данных и производить автоматическую идентификацию радионуклидов. Отметим, что в 2017 году разработка внедрена в постоянную эксплуатацию в зоне влияния Белорусской АЭС.

Будут продемонстрированы ультрачерные пленки, превосходящие мировой аналог по ряду технических параметров. Например, покрытие этим материалом имеет более высокую коррозионную стойкость и лучшее сцепление с металлической поверхностью. Ультрачерная пленка, нанесенная на металл, может использоваться в качестве датчика световых потоков в космических приборах и преобразователях солнечной энергии в электрическую.

Китайская международная промышленная ярмарка (CIIF) ежегодно проводится с 1999 года. Сегодня CIIF занимает второе место среди индустриальных выставок во всем мире. В 2018 году в рамках мероприятия было представлено 2600 экспонатов из 28 стран, посетили выставку более 160 тысяч специалистов из 82 стран мира.

В этом году CIIF представит девять крупных профессиональных тематических экспозиций. На отдельных площадках будут продемонстрированы металлообрабатывающие станки, техника и оборудование охраны окружающей среды, промышленные роботы, научные и технические инновации, авиационно-космические аппараты и др.

Организаторами выставочного форума выступают Министерство промышленности и информатизации КНР, Государственный комитет КНР по развитию и реформе, Министерство коммерции, Министерство науки и техники, Академия наук и Инженерная академия Китая.