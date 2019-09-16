ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРЕДСТАВИТ БОЛЕЕ 20 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК НА КИТАЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЯРМАРКЕ
15:04 16.09.2019

БГУ представит более 20 научно-технических разработок на Китайской международной промышленной ярмарке (CIIF), которая пройдет с 17 по 21 сентября в Шанхае (Китай).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, среди экспонатов вуза будут представлены следующие инновационные разработки: композиционные реагенты для очистки воды, многофункциональный робототехнический комплекс для уплотнения, герметизации и склеивания, технология производства композиционного твердого топлива из отходов нефтепродуктов и гидролизного лигнина, визуализаторы инфракрасного излучения, приборы для измерения электрических величин и др.

Также в состав экспозиции БГУ войдет автоматизированная система контроля радиационной обстановки на крупных ядерно-опасных объектах. В разработке используются высокочувствительные быстродействующие спектрометрические блоки детектирования гамма-излучения, позволяющие фиксировать малейшие изменения радиационного фона. Кроме того, система позволяет накапливать измеренные показатели в базе данных и производить автоматическую идентификацию радионуклидов. Отметим, что в 2017 году разработка внедрена в постоянную эксплуатацию в зоне влияния Белорусской АЭС.

Будут продемонстрированы ультрачерные пленки, превосходящие мировой аналог по ряду технических параметров. Например, покрытие этим материалом имеет более высокую коррозионную стойкость и лучшее сцепление с металлической поверхностью. Ультрачерная пленка, нанесенная на металл, может использоваться в качестве датчика световых потоков в космических приборах и преобразователях солнечной энергии в электрическую.

Китайская международная промышленная ярмарка (CIIF) ежегодно проводится с 1999 года. Сегодня CIIF занимает второе место среди индустриальных выставок во всем мире. В 2018 году в рамках мероприятия было представлено 2600 экспонатов из 28 стран, посетили выставку более 160 тысяч специалистов из 82 стран мира.

В этом году CIIF представит девять крупных профессиональных тематических экспозиций. На отдельных площадках будут продемонстрированы металлообрабатывающие станки, техника и оборудование охраны окружающей среды, промышленные роботы, научные и технические инновации, авиационно-космические аппараты и др.

Организаторами выставочного форума выступают Министерство промышленности и информатизации КНР, Государственный комитет КНР по развитию и реформе, Министерство коммерции, Министерство науки и техники, Академия наук и Инженерная академия Китая.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.09.2019
валюта курс
EUR 2.2626
USD 2.0438
RUB 3.1990
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2626 -0.0142
USD 2.0438 -0.0073
RUB 3.1990 +0.0131
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2580 2.2650
USD 2.0420 2.0450
RUB 3.1900 3.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 16.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1050 1.1090
EUR/RUB 70.6000 71.2000
USD/RUB 63.9000 64.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте