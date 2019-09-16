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ЭКОНОМИКА РБ
БГУ ПРЕДСТАВИТ БОЛЕЕ 20 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК НА КИТАЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЯРМАРКЕ
15:04 16.09.2019
БГУ представит более 20 научно-технических разработок на Китайской международной промышленной ярмарке (CIIF), которая пройдет с 17 по 21 сентября в Шанхае (Китай).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, среди экспонатов вуза будут представлены следующие инновационные разработки: композиционные реагенты для очистки воды, многофункциональный робототехнический комплекс для уплотнения, герметизации и склеивания, технология производства композиционного твердого топлива из отходов нефтепродуктов и гидролизного лигнина, визуализаторы инфракрасного излучения, приборы для измерения электрических величин и др.
Также в состав экспозиции БГУ войдет автоматизированная система контроля радиационной обстановки на крупных ядерно-опасных объектах. В разработке используются высокочувствительные быстродействующие спектрометрические блоки детектирования гамма-излучения, позволяющие фиксировать малейшие изменения радиационного фона. Кроме того, система позволяет накапливать измеренные показатели в базе данных и производить автоматическую идентификацию радионуклидов. Отметим, что в 2017 году разработка внедрена в постоянную эксплуатацию в зоне влияния Белорусской АЭС.
Будут продемонстрированы ультрачерные пленки, превосходящие мировой аналог по ряду технических параметров. Например, покрытие этим материалом имеет более высокую коррозионную стойкость и лучшее сцепление с металлической поверхностью. Ультрачерная пленка, нанесенная на металл, может использоваться в качестве датчика световых потоков в космических приборах и преобразователях солнечной энергии в электрическую.
Китайская международная промышленная ярмарка (CIIF) ежегодно проводится с 1999 года. Сегодня CIIF занимает второе место среди индустриальных выставок во всем мире. В 2018 году в рамках мероприятия было представлено 2600 экспонатов из 28 стран, посетили выставку более 160 тысяч специалистов из 82 стран мира.
В этом году CIIF представит девять крупных профессиональных тематических экспозиций. На отдельных площадках будут продемонстрированы металлообрабатывающие станки, техника и оборудование охраны окружающей среды, промышленные роботы, научные и технические инновации, авиационно-космические аппараты и др.
Организаторами выставочного форума выступают Министерство промышленности и информатизации КНР, Государственный комитет КНР по развитию и реформе, Министерство коммерции, Министерство науки и техники, Академия наук и Инженерная академия Китая.
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