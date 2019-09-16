Почти 100 тыс. рублей недоплатил в бюджет витебский индивидуальный предприниматель, который занимался реализацией белорусских продуктов в России. Этот факт выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, коммерсант скрывал часть выручки, полученной от реализации товаров. Так, с января 2016 года по январь 2019 года он приобретал у организаций, осуществляющих оптовую торговлю, продукты питания белорусского производства (сыры, масло, шоколадные изделия, крупы и т.п.). Эти товары витебский предприниматель продавал за наличный расчет в России без оформления первичных учетных документов и не отражал в налоговых декларациях всю сумму полученных доходов. В результате за три года он не уплатил в бюджет более 98 тыс. рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).