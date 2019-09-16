Первая «умная остановка», представляющая собой целый комплекс современных сервисов и услуг, интегрированных в остановочный павильон, открылась в Минске на ул. Немига. За функционирование финансовых сервисов на остановке будет отвечать партнер проекта – ОАО «Белагропромбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «умная» или «интерактивная» остановка является частью проекта под названием «Код города», который реализует компания «ГИГ Инвест». Предполагается, что в рамках этого проекта интерактивные остановки, привлекающие внимание туристов и делающие жизнь горожан более удобной и безопасной, появятся в ряде областных и районных городов Беларуси. В процессе проектирования «умной остановки», открытой 13 сентября, ее создатели ориентировались на практический опыт эксплуатации похожей системы, установленной три года назад на одной из остановок общественного транспорта в Гомеле.

Неотъемлемой частью «умной остановки» станет банковский терминал самообслуживания, состоящий из банкомата и инфокиоска Белагропромбанка. Услуги терминала будут востребованы, учитывая расположение остановки в самом центре города, неподалеку от ратушной площади и Дворца спорта с их потоками туристов и еженедельными концертами, ярмарками и прочими массовыми мероприятиями.

В антивандальный металлический корпус остановочного павильона с элементами триплекс-стекла вмонтированы системы и сервисы, отвечающие за вопросы безопасности, комфорта и информирования туристов и минчан. За безопасность отвечают системы ночного освещения, круглосуточного видеонаблюдения и кнопка вызова экстренных служб.

Комфорт и информирование горожан будут обеспечивать Wi-Fi, вендинговые автоматы, информационное табло (часы/дата/температура), система «бегущая строка» и большой сенсорный монитор, на который выводится интерактивная карта города. Карта управляется действиями пользователя, помогает найти нужный объект и сделать доступной информацию о местонахождении кафе, ресторана, концертного зала, озера или театра. Карта работает по принципу двухстороннего диалога, пользователи смогут передвигать, увеличивать и уменьшать масштаб изображения, прокладывать маршрут, быстро находить нужные объекты. «Умная остановка» оснащена также специальным табло, которое будет оповещать водителей общественного транспорта о том, что на остановке находится человек с ограниченными возможностями (инвалид).