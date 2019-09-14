ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАЛЬНИК ГУБОПИК ПРОВЕДЕТ 17 СЕНТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

12:55 16.09.2019 Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков проведет 17 сентября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, задать вопросы, можно с 11.00 до 13.00 по телефону (8 017) 218-55-30.