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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛЬНИК ГУБОПИК ПРОВЕДЕТ 17 СЕНТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
12:55 16.09.2019
Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков проведет 17 сентября прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, задать вопросы, можно с 11.00 до 13.00 по телефону (8 017) 218-55-30.
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