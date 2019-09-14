Сейчас одним из приоритетных направлений является модернизация деревообрабатывающих производств Витебской области для увеличения выпуска качественных пиломатериалов и заготовок. В нынешнем году почти вдвое вырос объем инвестиций и составил без малого 13 млн руб. Об этом рассказал в интервью «Витебским вестям» генеральный директор Витебского ГПЛХО Сергей Данилович.

По его словам, в 2019-2020 годах запланировано реализовать 15 проектов. Среди них создание производства по изготовлению пеллет в Поставском лесхозе, приобретение и установка линий по переработке древесины в Богушевском, Оршанском, Полоцком, Ушачском и Шумилинском, а также сушильных камер в Бегомльском и Лепельском лесхозах.

«В значительной степени обновлению способствует выполнение Программы модернизации деревообрабатывающих производств на 2015-2020 годы. Так, в 2018-м введена линия по сортировке древесины в Верхнедвинском, лесопиления – в Бегомльском, Глубокском опытном и Лепельском, установлено ленточное оборудование в Полоцком лесхозе. Рост переработки древесины к прошлому году увеличился на 25%, почти на столько же подтянулось производство пиломатериалов, экспорт вырос на 20%. Хотя лес и возобновляемый ресурс, но, учитывая, сколько труда и души вкладывается в него, перерабатывать древесину нужно до последней щепки. Наши лесхозы стараются пополнять и обновлять свой автопарк, чтобы от производственного процесса не отставал этап заготовки и вывозки древесины. К слову, в этом году с помощью многооперационной лесной техники заготовлена половина общего объема», – сказал С. Данилович.

Он отметил, что Витебское ГПЛХО на втором месте в стране (после Минского ГПЛХО) по количеству собственных охотхозяйств.

«С начала года наши охотхозяйства заработали около 350 тыс. руб., из них 85 тыс. руб. в копилку принесли иностранцы. Лучше всего в этом направлении сработали Бегомльский, Лепельский, Лиозненский, Россонский и Ушачский лесхозы. Из года в год Витебщину выбирают охотники из России, Литвы, Украины, Польши, Германии, Италии. Наши специалисты давно изучили пристрастия зарубежных гостей. Например, итальянцы питают слабость к лесной птице, в основном к тетереву и глухарю. Последнего считают вершиной охоты по перу. И тут Витебщине нет равных в Беларуси. Привлекаем иностранцев охотой на лося, косулю, благородного оленя – за последнее время его численность в угодьях ГПЛХО выросла в четыре раза», – сказал С. Данилович.