ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МИНСКА ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 8,7 МЛРД РУБЛЕЙ

12:20 16.09.2019 За восемь месяцев Минск собрал 8739,6 млн рублей налоговых платежей. Выполнение плана доходов консолидированного бюджета обеспечено на 102,4%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,8% (5403,7 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,2% (3335,9 млн рублей) – местного.