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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МИНСКА ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 8,7 МЛРД РУБЛЕЙ
12:20 16.09.2019
За восемь месяцев Минск собрал 8739,6 млн рублей налоговых платежей. Выполнение плана доходов консолидированного бюджета обеспечено на 102,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,8% (5403,7 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,2% (3335,9 млн рублей) – местного.
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