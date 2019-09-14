ЭКОНОМИКА РБ

ОРГАНИЗАЦИИ МИНЭНЕРГО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЫРАБОТАЛИ 17,6 МЛРД КВТ×Ч

12:05 16.09.2019 В первом полугодии 2019 г. выработка электроэнергии (без блок-станций) энерго- и газоснабжающими организациями, организациями торфяной промышленности, входящими в систему Министерства энергетики, составила 17,6 млрд. кВт×ч. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, за это период экспортировано электроэнергии – 853,1 млн кВт×ч, общее потребление – 18,9 млрд кВт×ч. Энергоснабжающими организациями отпущено 18,5 млн Гкал тепловой энергии. Объем поставки газоснабжающими организациями природного газа потребителям республики в январе – июне 2019 г. составил 10 млрд куб. м. Реализовано 26,1 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа. По результатам работы за январь-июнь 2019 г. организациями торфяной промышленности добыто 1667,4 тыс. тонн торфа, произведено 459,9 тыс. тонн торфяных топливных брикетов и сушенки. Объем поставок торфяных топливных брикетов и сушенки на внутренний рынок республики составил 386,9 тыс. тонн. Экспортировано 67 тыс. тонн торфяных топливных брикетов.