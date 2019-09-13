ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРЕДСТАВИТ ОКОЛО 30 РАЗРАБОТОК НА БЕЛОРУССКОМ ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ-2019
11:48 16.09.2019

БГУ представит около 30 разработок на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме-2019, который пройдет с 17 по 20 сентября в Минске (пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в состав выставочной экспозиции вуза войдут инновационные разработки ученых БГУ: высокоэффективные мощные источники питания, приборы для измерения электрических величин, ультразвуковые приборы учета газа, регистратор параметров движения лифтового оборудования, композиционные реагенты для очистки воды, визуализаторы инфракрасного излучения, наноструктурированные покрытия для оптических и измерительных приборов, ультрачерные пленки и др.

Среди представленных экспонатов можно отметить дизайнерский программируемый экран LED Squares Board, который стал победителем конкурса инноваций БГУ INNSTART BSU и в настоящее время функционирует на факультете радиофизики и компьютерных технологий вуза в качестве информационного стенда.

В рамках форума будет работать ярмарка инновационных разработок «Промышленность: от инновации до разработки». Приглашены представители организаций-исполнителей, разработчики и производители научно-технической продукции, бизнес-структур и др. Программа ярмарки включает демонстрацию инноваций, проведение деловых переговоров, подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

Белорусский промышленно-инвестиционный форум проводится с 1997 года и содействует расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению наукоемких технологий и оборудования, развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций. Форум включает в себя международные специализированные выставки «ТехИнноПром», «Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Пластех», а также многочисленные семинары, дискуссии, симпозиумы, биржи, конференции и ярмарки.

За годы проведения форума участие в нем приняли компании более чем из 30 стран мира. Ежегодно выставочную экспозицию формируют 200-300 организаций, около 150 компаний вошли в число постоянных экспонентов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.09.2019
валюта курс
EUR 2.2768
USD 2.0511
RUB 3.1859
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2768 -0.0089
USD 2.0511 -0.0238
RUB 3.1859 +0.0042
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2680
USD 2.0400 2.0480
RUB 3.1820 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 16.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1040 1.1100
EUR/RUB 70.5500 71.2000
USD/RUB 63.6500 64.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте