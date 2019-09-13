БГУ представит около 30 разработок на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме-2019, который пройдет с 17 по 20 сентября в Минске (пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в состав выставочной экспозиции вуза войдут инновационные разработки ученых БГУ: высокоэффективные мощные источники питания, приборы для измерения электрических величин, ультразвуковые приборы учета газа, регистратор параметров движения лифтового оборудования, композиционные реагенты для очистки воды, визуализаторы инфракрасного излучения, наноструктурированные покрытия для оптических и измерительных приборов, ультрачерные пленки и др.

Среди представленных экспонатов можно отметить дизайнерский программируемый экран LED Squares Board, который стал победителем конкурса инноваций БГУ INNSTART BSU и в настоящее время функционирует на факультете радиофизики и компьютерных технологий вуза в качестве информационного стенда.

В рамках форума будет работать ярмарка инновационных разработок «Промышленность: от инновации до разработки». Приглашены представители организаций-исполнителей, разработчики и производители научно-технической продукции, бизнес-структур и др. Программа ярмарки включает демонстрацию инноваций, проведение деловых переговоров, подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

Белорусский промышленно-инвестиционный форум проводится с 1997 года и содействует расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению наукоемких технологий и оборудования, развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций. Форум включает в себя международные специализированные выставки «ТехИнноПром», «Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Пластех», а также многочисленные семинары, дискуссии, симпозиумы, биржи, конференции и ярмарки.

За годы проведения форума участие в нем приняли компании более чем из 30 стран мира. Ежегодно выставочную экспозицию формируют 200-300 организаций, около 150 компаний вошли в число постоянных экспонентов.