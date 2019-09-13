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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА ЛЮБАНСКОГО РАЙОНА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК
11:32 16.09.2019

Прокуратура Любанского района проанализировала практику заключения сельскохозяйственными предприятиями района договоров подряда и проверила соблюдение законодательства при их заключении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в 2018 году предприятия АПК Любанского района заключили около 2100 договоров подряда с более чем 1600 гражданами.

Установлено, что в большинстве таких договоров отсутствовали основополагающие положения, в том числе о: сроке действия договора; порядке расчета суммы, подлежащей выплате за выполненные работы; обязательствах сторон по обеспечению безопасных условий труда и ответственности за их нарушение; обязательствах заказчика, предоставившего работу гражданину, по уплате за него обязательных страховых взносов на обязательное социальное страхование; светственности заказчика за неисполнение обязательств по оплате выполненных работ.

Одновременно проверка показала, что руководители предприятий часто требовали от граждан, с которыми заключили договоры подряда, заявления о приеме на работу.

Прокуроры также выявили случаи привлечения граждан, которые выполняли работы на основании гражданско-правовых договоров, к дисциплинарной ответственности.

многих случаях сельхозпредприятия заключали с гражданами договоры подряда на выполнение работ, которые носили постоянный характер и не ограничивались по объему.

Например, КСУП «Талица-агро» в декабре 2018 года заключило договор подряда с Г. на выполнение работ в качестве оператора машинного доения на МТФ. Или СХФ «Городятичи» ОАО «Любанский райагросервис» заключил такой договор с А. - животноводом полеводческой бригады.

Как правило, в отношении этих граждан применялись те же режим рабочего времени и сроки выплаты заработной платы, что и к сотрудникам предприятия, работающим по трудовому договору.

В то же время на граждан, работающих на основании договоров подряда, не распространялись гарантии коллективного договора предприятия о социально-трудовых правах. У них не было права на трудовые и социальные отпуска, а период работы по договору подряда не вносился в трудовую книжку.

По результатам проверки прокурор Любанского района внес представление в адрес первого заместителя председателя Любанского райисполкома.
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