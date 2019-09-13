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ЭКОНОМИКА РБ


АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ЕЗДИТЬ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В МИНСКЕ 22 СЕНТЯБРЯ
11:17 16.09.2019

22 сентября, во Всемирный день без автомобиля, водители Минска смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, проехать без оплаты на общественном наземном транспорте и метрополитене можно будет при предъявлении водительского удостоверения и технического паспорта на машину.
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