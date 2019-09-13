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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ 44% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКА СФОРМИРОВАНО ПЛАТЕЖАМИ ПО НДС
10:23 16.09.2019

Значительная часть доходов консолидированного бюджета Минска (43,9% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, весомы объемы платежей по подоходному налогу (16,2%), налогу на прибыль (12,6%), акцизам (4,7%), налогу при упрощенной системе налогообложения (2,2%), налогу на доходы (2,1%), земельному налогу (1,8%), налогу на недвижимость (1,6%).
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