ЭКОНОМИКА РБ

ПОЧТИ 44% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКА СФОРМИРОВАНО ПЛАТЕЖАМИ ПО НДС

10:23 16.09.2019 Значительная часть доходов консолидированного бюджета Минска (43,9% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, весомы объемы платежей по подоходному налогу (16,2%), налогу на прибыль (12,6%), акцизам (4,7%), налогу при упрощенной системе налогообложения (2,2%), налогу на доходы (2,1%), земельному налогу (1,8%), налогу на недвижимость (1,6%).