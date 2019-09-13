|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЕОДНОКРАТНО ВЫСТАВЛЯВШИЙСЯ НА ТОРГИ КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БЫВШЕГО ПРОФИЛАКТОРИЯ «ЖЕМЧУЖНЫЙ» ПРОДАН
09:32 16.09.2019
Неоднократно выставлявшийся на торги, в том числе за базовую величину комплекс зданий и сооружений бывшего профилактория «Жемчужный», расположенный в Пинске продан 13 сентября за 211 221 рубль.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в результате активной борьбы претендентов на покупку начальная цена объекта, равная 31 базовой величине, выросла в 267 раз.
Новый собственник взял на себя обязательства по развитию приобретенного объекта. Не менее 5 лет недвижимость должна использоваться под цели предпринимательской деятельности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2019
Курсы в банках
на 16.09.2019
Конвертация в банках
на 16.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте