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ЭКОНОМИКА РБ


НЕОДНОКРАТНО ВЫСТАВЛЯВШИЙСЯ НА ТОРГИ КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БЫВШЕГО ПРОФИЛАКТОРИЯ «ЖЕМЧУЖНЫЙ» ПРОДАН
09:32 16.09.2019

Неоднократно выставлявшийся на торги, в том числе за базовую величину комплекс зданий и сооружений бывшего профилактория «Жемчужный», расположенный в Пинске продан 13 сентября за 211 221 рубль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в результате активной борьбы претендентов на покупку начальная цена объекта, равная 31 базовой величине, выросла в 267 раз.

Новый собственник взял на себя обязательства по развитию приобретенного объекта. Не менее 5 лет недвижимость должна использоваться под цели предпринимательской деятельности.
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