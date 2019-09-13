Неоднократно выставлявшийся на торги, в том числе за базовую величину комплекс зданий и сооружений бывшего профилактория «Жемчужный», расположенный в Пинске продан 13 сентября за 211 221 рубль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в результате активной борьбы претендентов на покупку начальная цена объекта, равная 31 базовой величине, выросла в 267 раз.

Новый собственник взял на себя обязательства по развитию приобретенного объекта. Не менее 5 лет недвижимость должна использоваться под цели предпринимательской деятельности.