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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИСЬ
09:19 16.09.2019

В Беларуси цены на бензин и дизтопливо на автозаправках повысились.

«В соответствии с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты в сентябре 2019 г. розничные цены на моторное топливо на АЗС с 15 сентября 2019 г. увеличиваются на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».

В частности, цена бензина АИ-92-К5-Евро теперь составляет 1,56 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,66 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,88 рубля, ДТ – 1,66 рубля.
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