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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ LIFE:) РАСШИРИЛА ПОКРЫТИЕ 4G В 32 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
18:00 13.09.2019

Телеком-оператор Life:) запустил 176 новых базовых станций сети 4G в 32 населенных пунктах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новые базовые станции появились в Минском, Гродненском, Витебском, Гомельском, Оршанском, Полоцком, Новополоцком, Солигорском, Борисовском, Узденском, Толочинском, Бешенковичском, Слуцком, Дубровенском и Поставском районах.

Значительно увеличилось число базовых станций 4G в Жодино, Борисове, Полоцке и Новополоцке. По одной базовой станции дополнительно получили Солигорск, Молодечно, Дзержинск, Столбцы, Колодищи, Тарасово, Марьина Горка, Глубокое, Несвиж, Слуцк, Боровая (Минский район), Старые Дороги, Городок, Болбасово (Оршанский район), Слобода.

Места расположения новых базовых станций выбирались по загруженности абонентами сети, чтобы увеличить скорость передачи данных и улучшить качество интернет-соединения.

«Доля пользователей 4G среди абонентов Life:) растет с каждым днем и сегодня составляет более 60%. Поэтому мы постоянно расширяем сеть и готовы к возрастающим нагрузкам. Развитие 4G-сети не только в крупных городах, а и в регионах — это следующий шаг для обеспечения максимального комфорта наших абонентов на территории всей Беларуси. В самое ближайшее время мы включим еще несколько новых базовых станций 4G в новых населенных пунктах страны», — прокомментировал заместитель генерального директора по мобильной сети Life:) Игорь Сосонкин.
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