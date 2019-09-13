Белорусский промышленно-инвестиционный форум пройдет 17-20 сентября в Минске (пр-т. Победителей 20/2). Он объединяет несколько международных специализированных выставок в области научно-технического развития и современных технологий – «ТехИнноПром», «Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Пластех».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе выставочного предприятия «Экспофорум», помимо специализированных выставок программа форума включает в себя панельную дискуссию «Инвестирование в будущее», Белорусско-японский и Белорусско-словацкий экономические форумы, Индийско-белорусский деловой и технологический форум, и ставший уже традиционным Конкурс сварщиков. В рамках форума пройдут международные симпозиумы, конференции, круглые столы по современным технологиям и оборудованию для промышленного комплекса, перспективам развития аддитивных технологий, применения композиционных материалов в нефтехимической отрасли. Состоятся биржа субконтрактов в промышленности, ярмарка инновационных разработок, кооперационная биржа «Наука и промышленность - стратегия инновационного сотрудничества», семинары и презентации.

В числе стартовых мероприятий – международная практическая конференция, на которой намечено обсудить потенциал формирования смарт-индустрии в Беларуси. Цифровая трансформация экономики – одно из ключевых направлений продвижения Беларуси, определенных Программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы.

В выставках принимают участие свыше 230 организаций из 7 стран, в том числе из Венгрии, Индии, Китая, Украины, Словакии, России.

Эксперты особо отмечают неуклонный рост интереса к форуму со стороны российских регионов и стран Евразийского экономического союза. Ежегодно формируются коллективные экспозиции предприятий из областей, республик, федеральных округов Российской Федерации. В этот раз настоящий прорыв бизнес-инициатив анонсировали деловые круги Брянской, Калужской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Псковской, Рязанской областей и Республики Марий Эл, которые подготовили весьма представительные выставочные экспозиции и ряд крупных инвестиционных проектов и презентаций. В частности, по производству автосервисного оборудования, по проектированию и монтажу высокотехнологичного кранового оборудования, применению износостойких антифрикционных минеральных покрытий для деталей в узлах машин и механизмов в энергетике, машиностроении, нефтегазовой промышленности, металлургии. Будут представлены системы навигации транспорта, электроника для автомобилей, технологии восстановления режущего инструмента из твердого сплава и другое.

Для ознакомления с экспортным потенциалом Беларуси и расширения сотрудничества свое участие в форуме запланировали делегации Германии, Венгрии, Индии, Кыргызстана, Молдовы, Польши, Португалии, Словакии, Украины, городов Красноярска, Москвы, Ростова-на-Дону, Смоленска, Ульяновска, Уфы, а также делегации из вышеупомянутых российских регионов.

22-я международная выставка «ТехИнноПром» включает три тематических раздела: «Промышленное оборудование, технологии и продукция», «Индустрия 4.0- цифровая трансформация промышленности», «Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология». В экспозиции будут сосредоточены образцы инновационного промышленного инструментария, продукция и технологии отечественных и зарубежных компаний. Интересы экспонентов направлены на региональные и международные рынки, укрепление деловых контактов и обмен опытом. Активно формируются экспозиции регионов и отраслей Беларуси, в частности, Минпрома, Минэнерго, Минприроды, Минобразования, НАН Беларуси, Госстандарта.

На 3-ей международной специализированной выставке «Профсварка» и 15-м конкурсе сварщиков будет демонстрироваться новейшее сварочное оборудование, источники питания, инструменты и приспособления для сварочных работ, а также оборудование для контроля качества сварных соединений, спецодежда сварщика, средства индивидуальной и коллективной защиты. В конкурсе примут участие 175 мастеров «электродуги» из 78 организаций.

Технологии и продукция в сфере химии, нефти и газа будут представлены на 18-й международной выставке «Химия. Нефть и газ». В числе экспонентов - Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» и его предприятия: РУП ПО «Белоруснефть», ОАО «Нафтан», ОАО «Белшина», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гродно-Азот», ОАО «Могилевхимволокно», а также целый ряд зарубежных компаний.

ОАО «Гомельский химический завод» специализируется на выпуске комплексных фосфорсодержащих удобрений, средств защиты растений, а также продукции неорганического синтеза под брендом BelFert.

Международная выставка «Пластех» специализируется на представлении полимерных материалов, производственного оборудования и технологий изготовления пластиковой продукции. В этот раз общая концепция «Пластех» станет универсальной коммуникативно-кооперационной площадкой для специалистов, производителей и потребителей как отечественных, так и зарубежных компаний. Помимо белорусских компаний, заявлены участники из России и Китая. Среди них: Промышленная группа МИДА (ПГ МИДА), Shenzhen Mould-Tip, Shandong Sanyi Idustry, Qingdao Delta Plastic Machinery Co., World Star Industry Limited, Суперпласт и др.