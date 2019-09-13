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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ СЕРВИС DROP-OFF
17:26 13.09.2019
В Национальном аэропорту Минск с 16 сентября в тестовом режиме начинает функционировать система Drop-off – сервис самостоятельной сдачи пассажиром своего багажа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Национальный аэропорт Минск», Drop-off – это современный удобный вид сервиса, позволяющий пассажирам максимально сократить время регистрации на рейс, освобождающий от необходимости простаивать в очередях, делающий пребывание в аэропорту более комфортным.
В Национальном аэропорту Минск система самостоятельной сдачи багажа представляет собой 10 небольших киосков Drop-off, смонтированных на существующих стойках регистрации и составляет единую выделенную зону Drop-off, обозначенную соответствующими информационными указателями. Для удобства пассажиров в непосредственной близости расположены киоски саморегистрации.
Киоски Drop-off смонтированы на стойках регистрации №29-38. Всего установлено 10 киосков Drop-off.
Для самостоятельной сдачи своего багажа пассажир должен иметь на руках посадочный талон в любом виде: электронном (на экране телефона или планшета) или бумажном.
Посадочный талон можно распечатать заблаговременно через интернет в случае самостоятельной онлайн-регистрации, либо получить его в киоске саморегистрации непосредственно на входе в зону Drop-off.
Как воспользоваться киоском Drop-off:
коснувшись экрана киоска Drop-off, вы начнете получать текстовые инструкции по выполнению процесса сдачи багажа;
багаж поставьте на транспортировочную ленту машины;
просканируйте посадочный талон с помощью сканера (или мобильный телефон с бар-кодом на экране);
проверьте данные вашего перелета с появившейся информацией на экране, если все верно, автомат выдаст вам багажную бирку;
наклейте багажную бирку на ручку чемодана. Автомат проверит читаемость информации и отправит багаж на сортировку.
В случае если система определит ваш багаж как негабаритный, либо в случае перевеса багажа, вам будет предложено обратиться на стойку регистрации.
В настоящее время сдать багаж могут только пассажиры авиакомпании Belavia и лишь на те рейсы, регистрация на которые открыта в данный момент. Регистрация на рейсы Belavia начинается за 2 часа и заканчивается за 40 минут до вылета.
Воспользоваться сервисом Drop-off могут только пассажиры, следующие прямыми рейсами. Транзитным пассажирам необходимо сдавать багаж на стойке регистрации.
Система обеспечивает выполнение всех установленных авиакомпанией требований к багажу по размерам, весу и его количеству.
В случае необходимости помощь и консультацию готовы оказать сотрудники аэропорта, находящиеся в зоне Drop-off.
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