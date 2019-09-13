Работа пригородного столичного автобусного маршрута №227 «ст.м. Пушкинская – Минское Море» изменяется с 1 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в связи с низким уровнем пассажиропотока по вторникам, средам, четвергам и пятницам отменяется выполнение рейса отправлением от ст.м. «Пушкинская» в 20.00.

В связи с выходными днями в Беларуси 7-10 ноября работа сезонных пригородных автобусных маршрутов №№226С, 305С, 297, 357, 260С, 236, 241, 215, 301, 243С, 389С, 390С, 329С, 346, 348С, 354С по выходным дням продлена до 10 ноября.