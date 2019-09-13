Национальное агентство инвестиций и приватизации подготовило сборник инвестиционных проектов общей суммой свыше 1,4 млрд долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, начальник отдела по сопровождению инвесторов Артем Шкрыль представил планы НАИП на грядущий Белорусский промышленно-инвестиционный форум. Инвесторам будет презентован инвестиционный атлас с проектами в сферах машиностроения, металлообработки, приборостроения, текстильной и пищевой промышленности, химии и нефтехимии. Общая сумма необходимого финансирования проектов составит свыше 1,4 млрд долл.

Сборник из 50 проектов был подготовлен совместно с госорганами, исполкомами.

Белорусский промышленно-инвестиционный форум пройдет 17-20 сентября в минском Футбольном манеже. НАИП выступает соорганизатором мероприятия.