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ЭКОНОМИКА РБ
НАИП ПОДГОТОВИЛО АТЛАС ИНВЕСТПРОЕКТОВ НА 1,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ
16:53 13.09.2019
Национальное агентство инвестиций и приватизации подготовило сборник инвестиционных проектов общей суммой свыше 1,4 млрд долларов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, начальник отдела по сопровождению инвесторов Артем Шкрыль представил планы НАИП на грядущий Белорусский промышленно-инвестиционный форум. Инвесторам будет презентован инвестиционный атлас с проектами в сферах машиностроения, металлообработки, приборостроения, текстильной и пищевой промышленности, химии и нефтехимии. Общая сумма необходимого финансирования проектов составит свыше 1,4 млрд долл.
Сборник из 50 проектов был подготовлен совместно с госорганами, исполкомами.
Белорусский промышленно-инвестиционный форум пройдет 17-20 сентября в минском Футбольном манеже. НАИП выступает соорганизатором мероприятия.
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