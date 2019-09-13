Межгосударственный авиационный комитет (МАК) провел независимую экспертизу проекта по комплексной фотограмметрической и геодезической работе в интересах РУП «Национальный аэропорт Минск» для недавно построенной новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-II) и приаэродромной территории аэропорта на соответствие требованиям стандартов и рекомендуемой практике ИКАО, Евроконтроля и техническому заданию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, на прошедшем в Минске совещании белорусских специалистов и представителей МАК была дана высокая оценка результатам выполненной работы по объекту, а также отмечена высокая ответственность исполнителей по соблюдению договорных обязательств.

Как сообщил директор государственного предприятия «Белгеодезия» Сергей Забагонский, работа выполнялась специалистами предприятия в период с 2018 по 2019 год. Ее итогом стало создание цифровой модели местности приаэродромной территории и картографической информации аэродрома Национального аэропорта Минск.

Участники совещания отметили важность взаимодействия аэронавигационных и геодезических служб для создания электронных обменных форматов и повышения качества аэронавигационной информации и выразили намерение и далее взаимодействовать с государственным предприятием «Белгеодезия» в области мониторинга высотных препятствий для подготовки актуальной аэронавигационной информации.

Заместитель председателя МАК – председатель комиссии по организации воздушного движения Константин Клещев выступил с предложениями по перспективам международного сотрудничества с Беларусью и обмена опытом в разработке цифровых технологий для аэронавигации.