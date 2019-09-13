Офис за городом становится трендом развития многих европейских столиц. Такое мнение высказал учредитель ОДО «Белпромстрой» Александр Мурашко 12 сентября на открытии нового бизнес-центра «Королев Стан» в одноименной деревне в 10 км от МКАД.

«Формат коммерческой недвижимости за городом уже приобрел популярность за рубежом. Он отличается рядом особенностей: более низкие цены, хорошая экология, близость к оптовым складам, отсутствие дорожных пробок и проблем с парковкой. Из-за перегруженности столиц автомобильным транспортом в XXI веке, это уже стало трендом развития многих европейских столиц», — сказал А. Мурашко.

Он выделил следующие тенденции развития рынка коммерческой недвижимости в Беларуси:

создание объектов многофункционального назначения (например, склад и офис в одном месте). Либо расположение складского объекта в непосредственной близости от офиса. Как, например, рядом с бизнес-центром «Королев Стан» находятся складские комплексы, возведенные одним девелопером – «Белпромстрой»;

не только «строительство под ключ», но и «сервис под ключ» (полный цикл работ по адаптации помещения через изменения планировочных решений, сетей связи и коммуникаций, поддержка арендатора на всех этапах сотрудничества);

насыщенность рынка разными предложениями по цене и возможностям использования объекта. В каждом регионе должна быть комбинация разных классов, старого и нового, большого и малого, независимо от зрелости рынка. Не каждая компания может позволить себе новый объект или объект класса А;

новые энергосберегающие технологии в строительстве недвижимости – это не просто тренд, а уже закон нашего рынка;

строительство под нужды и запросы клиента (технология BUILD-TO-SUIT). Для клиента это предполагает следующее: не нужно тратить ресурсы на поиск подходящего помещения (или на переделывание неподходящего); получение качественного объекта, с оптимальными техническими характеристиками и современной инфраструктурой; экономия около 25-30% по сравнению с приобретением готовой постройки; позволяет предусмотреть будущее развитие компании.

По словам учредителя «Белпромстрой», реализуя проект «Королев Стан», девелопер следовал выделенным тенденциям:

помещение построено по современным стандартам. На каждом этаже есть кухня, санитарные узлы, душевые. Рядом с БЦ расположена зеленая зона, что дает возможность установки зон отдыха;

класс В+ пользуется популярностью на рынке Беларуси из-за выгодного соотношения цены и качества с учетом оснащенности офиса. Арендная ставка либо стоимость офиса ниже среднерыночной. В «Королев Стане» стоимость аренды за 1 м² составляет 12,7 у.е. без НДС, продажа за 1 м² – 740 у.е. без НДС;

есть возможность изолирования офисных блоков и этажей;

развитая инфраструктура. Наличие большой стоянки прямо у входа. Возможность установки зарядной станции для авто, самокатов. Бизнес-центр расположен на одной из основных автомагистралей, в 7 минутах от метро «Уручье». Кроме наличия удобной трассы для автомобилей, к «Королев Стану» можно проехать по обустроенным велодорожкам.

Также А. Мурашко отметил, что в планах «Белпромстрой» реализация проекта мультитемпературного складского комплекса, общей площадью 33000 кв. м (начало строительства – 2020 год); строительство формата Light Industrial для клиентов малого и среднего звеньев торговли и логистики (склад и офис в одном месте), общей площадью 17-18 тыс. кв. м в непосредственной близости от МКАД; а также строительство дилерского центра по продаже и обслуживанию автомобилей премиум-сегмента.