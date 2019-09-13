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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ ULAANBAATAR PARTNERSHIP В МОНГОЛИИ
15:58 13.09.2019

Национальная экспозиция Беларуси представлена на 44 международной выставке Ulaanbaatar Partnership, которая открылась в Улан-Баторе (Монголия) 12 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УП «Белинтерэкспо», свою продукцию и услуги представляют 15 отечественных предприятий и организаций машиностроения, пищевой промышленности, науки и образования.

В экспозиции принимают участие подведомственные предприятия и организации Министерства промышленности, Министерства образования и концерна «Белгоспищепром».

Минский тракторный завод представляет новые модели тракторов BELARUS, «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – карьерные самосвалы, Дзержинский экспериментально-механический завод – оборудование для жилищного строительства, «Могилевлифтмаш» – лифты и эскалаторы, «СтанкоГомель» – металлообрабатывающие станки.

Пять белорусских университетов – БГУ, БНТУ, БГТУ, БрГТУ и ГрГУ – демонстрируют научно-технические разработки для строительной, сельскохозяйственной, машиностроительной и медицинской отраслей.

Кондитерская фабрика «Спартак» представляет наборы шоколадных конфет, белый шоколад с добавками и диабетический шоколад, Минский завод игристых вин – виноградные и игристые вина, слабоалкогольные коктейли.

Деловая программа национальной экспозиции включает более 10 мероприятий, посещение производственных и торговых предприятий Монголии, заинтересованных в сотрудничестве с белорусским бизнесом.

13 сентября состоялся Белорусско-монгольский бизнес-форум, в рамках которого участники национальной экспозиции обсудили возможности сотрудничества с представителями более 60 монгольских предприятий.

Национальная экспозиция организована Белорусской торгово-промышленной палатой при участии Министерства образования, Министерства промышленности, концерна «Белгоспищепром», посольства Беларуси в Монголии, Монгольской национальной торгово-промышленной палаты. Выставочный оператор – унитарное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП.

По информации посольства Беларуси в Монголии, товарооборот между странами за первые шесть месяцев 2019 года составил 27,1 млн долларов, уже значительно превысив объем экспорта за весь 2018 год. Беларусь экспортирует в Монголию карьерные самосвалы, строительную технику, запчасти для автомобилей и тракторов, молочные продукты, сахар, лекарственные препараты. Основными позициями монгольского экспорта в Беларусь является полевой и плавиковый шпат.
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