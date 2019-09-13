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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ
15:34 13.09.2019

За январь-август 2019 года в бюджет Брестской области поступило 1089,7 млн рублей налоговых и неналоговых платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, бюджет региона пополняют 568 тыс. плательщиков, в том числе 19,9 тыс. организаций, 34,1 тыс. индивидуальных предпринимателей, 514 тыс. физических лиц.

Преобладающая часть поступлений, контролируемых налоговыми органами, обеспечена плательщиками Ленинского и Московского районов Бреста – 28,5% и 15,7% соответственно. На долю Барановичей приходится 15,6% всех платежей, Пинска – 5,1%, остальных регионов области – 35,1%.
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