Широкая денежная масса Беларуси с начала 2019 года выросла на 3,33% и на 1 сентября 2019 года составила 44671,7 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, объем наличных денег (денежный агрегат М0) вырос на 12,98% до 3379,8 млн руб.

Активная рублевая денежная масса – денежный агрегат М1, включающий в себя переводные депозиты физических и юридических лиц, а также наличные деньги в обороте, выросла на 2,15% до 8801,3 млн руб.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2 – включает в себя денежный агрегат М1 и другие депозиты физлиц и юрлиц) выросла на 8,11% до 17292,1 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте увеличился на 64,01% до 1483,8 млн руб.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2* – М2 + ценные бумаги в национальной валюте) выросла на 11,11% до 18776 млн руб.

Депозиты в иностранной валюте, включая переводные и другие депозиты физлиц и юрлиц, увеличились на 0,34% до 24078,8 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте снизился на 19,43% до 1676 млн руб.

Депозиты драгоценных металлов уменьшились на 43,11% до 67,3 млн руб.