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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЕ ДЯТЛОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАВИЛО ПОДМОСКОВНОЙ ФИРМЕ ПРОДУКЦИЮ НА 2,5 МЛН РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ БЕЗ ОПЛАТЫ И СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ
14:48 13.09.2019
По материалам проверки Слонимского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области возбуждено уголовное дело за служебную халатность в отношении и.о. директора предприятия Дятловского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на протяжении нескольких лет эта организация поставляла коммерческому предприятию, зарегистрированному в Балашихе (Россия), свою продукцию для последующей реализации в России. В 2018 году подмосковная фирма нарушила установленные договором сроки оплаты за полученную продукцию. Несмотря на это, белорусский поставщик в июле прошлого года отгрузил очередную крупную партию товаров на сумму свыше 2,5 млн российских рублей без оплаты и частично без страхования рисков. Через два месяца российское предприятие объявило о ликвидации, а затем о банкротстве.
Как показала проверка, проведенная органами финансовых расследований, и.о. директора организации знала о том, что предыдущие поставки продукции не были оплачены, и о том, что превышен лимит страховой ответственности. Однако приняла решение о продолжении поставок. Более того, были предпринята попытка подписать задним числом дополнительное соглашение к договору с российской фирмой, чтобы «сдвинуть» сроки оплаты и таким образом оправдать отгрузку в период просрочки.
Как результат, белорусское предприятие не получило плату за поставленную в Россию продукцию.
Дятловским районным отделом Следственного комитета в отношении и.о. руководителя организации возбуждено уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса (служебная халатность).
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