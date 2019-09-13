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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОЗИЦИЯ MADE IN BELARUS ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ В АРМЕНИИ
14:31 13.09.2019
Белорусская экспозиция представлена на масштабной торгово-промышленной выставке ARMENIA EXPO, которая начала работу в Ереване (Армения) 12 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УП «Белинтерэкспо», в экспозиции принимают участие отечественные машиностроительные предприятия.
Брестский электротехнический завод демонстрирует аппаратуру железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, Гомельский электромеханический завод – вагонные замедлители для торможения движущихся вагонов. Могилевский завод «Строммашина» представляет оборудование для добычи нефти и воды из глубинных скважин, тюбинги для подземных сооружений метрополитена и шахт, холдинг «ГродноОблсельхозтехника» – машины для обработки почвы и уборки урожая.
В рамках выставки прошли переговоры по вопросам сотрудничества между участниками белорусской экспозиции и представителями армянских предприятий и организаций: Южно-Кавказской железной дороги, Армяно-белорусского торгового дома и Ереванского метрополитена.
Экспозиция Made in Belarus организована выставочным унитарным предприятием «Белинтерэкспо» БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Армении.
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