Белорусская экспозиция представлена на масштабной торгово-промышленной выставке ARMENIA EXPO, которая начала работу в Ереване (Армения) 12 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УП «Белинтерэкспо», в экспозиции принимают участие отечественные машиностроительные предприятия.

Брестский электротехнический завод демонстрирует аппаратуру железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, Гомельский электромеханический завод – вагонные замедлители для торможения движущихся вагонов. Могилевский завод «Строммашина» представляет оборудование для добычи нефти и воды из глубинных скважин, тюбинги для подземных сооружений метрополитена и шахт, холдинг «ГродноОблсельхозтехника» – машины для обработки почвы и уборки урожая.

В рамках выставки прошли переговоры по вопросам сотрудничества между участниками белорусской экспозиции и представителями армянских предприятий и организаций: Южно-Кавказской железной дороги, Армяно-белорусского торгового дома и Ереванского метрополитена.

Экспозиция Made in Belarus организована выставочным унитарным предприятием «Белинтерэкспо» БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Армении.