Экономическая целесообразность эксплуатации в белорусских таможенных органах инспекционно-досмотровых комплексов в 2019 году составила 74 рубля дохода на один рубль затрат.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, за этот год с использованием ИДК белорусская таможня выявила около 1290 нарушений законодательства.

Сегодня таможенные органы используют 11 инспекционно-досмотровых комплексов: 6 мобильных, 4 стационарных и один железнодорожный.

На осмотр с помощью ИДК и последующий анализ сканограммы затрачивается не более 10 минут.