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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИДК НА ТАМОЖНЕ В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛА 74 РУБЛЯ ДОХОДА НА 1 РУБЛЬ ЗАТРАТ
14:07 13.09.2019
Экономическая целесообразность эксплуатации в белорусских таможенных органах инспекционно-досмотровых комплексов в 2019 году составила 74 рубля дохода на один рубль затрат.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, за этот год с использованием ИДК белорусская таможня выявила около 1290 нарушений законодательства.
Сегодня таможенные органы используют 11 инспекционно-досмотровых комплексов: 6 мобильных, 4 стационарных и один железнодорожный.
На осмотр с помощью ИДК и последующий анализ сканограммы затрачивается не более 10 минут.
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