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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «САНТА БРЕМОР» И КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» ВЫПУСТИЛИ МОРОЖЕНОЕ НА ОСНОВЕ КОНФЕТ «АЭРОФЛОТСКИЕ»
13:36 13.09.2019

Компания «Санта Бремор» вместе с фабрикой «Спартак» выпустили мороженое «ЮККИ Аэрофлотское». Необычное эскимо с измельченными конфетами уже появилось в продуктовых магазинах по всей стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новинка представляет собой шоколадный пломбир с добавлением в глазурь измельченных конфет «Аэрофлотские». Дизайн упаковки уважительно сохраняет преемственность с оберткой одноименной популярной конфеты с силуэтом самолета на синем фоне.

«Мы объединили лучшее от двух брендов – настоящий классический пломбир и любимые многими поколениями конфеты. Первоначальная идея продукта подразумевала обязательное использование только оригинальных конфет. Нам удалось воспроизвести любимый вкус в новой интерпретации, которая продлевает жизнь классической конфеты», – пояснили в компании.

Эскимо создано по лицензионному договору с кондитерской фабрикой «Спартак». Сотрудничество предполагает взаимный коммерческий интерес: гомельская фабрика разрешает использовать известный бренд, а брестский производитель закупает у нее конфеты для изготовления мороженого.

«Синергетический эффект обеспечат лидирующие позиции ЮККИ на рынке мороженого. Баланс пломбира и конфеты вместе с легендарной маркой и узнаваемым дизайном гарантируют интерес потребителей», – считают авторы продукта.

«ЮККИ Аэрофлотское» дополнило популярную серию мороженого, в которую входят «Моя Аленка», «Коровка», «Птичье молоко», «Трюфель» и «Слодыч».

«ЮККИ» входит в тройку ведущих брендов мороженого в Беларуси. Помимо эскимо, в Бресте выпускают мороженое в вафельных стаканчиках, сахарных рожках, в форме сэндвичей, рулетов и тортов.
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